Luca Fiordilino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Fiordilino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Fiordilino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Fiordilino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Fiordilino 25 Temmuz 1996 tarihinde Palermo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Luca Fiordilino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Fiordilino Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.& G. Football Agency yapmaktadır. Luca Fiordilino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Südtirol futbol takımında oynamaktadır. FC Südtirol takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luca Fiordilino'nin FC Südtirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Fiordilino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Fiordilino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luca Fiordilino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Fiordilino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Palermo U17

1 Temmuz 2013 yılında Palermo U19

1 Temmuz 2015 yılında Palermo

9 Temmuz 2015 yılında Cosenza

30 Haziran 2016 yılında Palermo

1 Temmuz 2016 yılında Lecce

30 Haziran 2017 yılında Palermo

24 Temmuz 2019 yılında Venezia

18 Ocak 2023 yılında Südtirol

30 Haziran 2023 yılında Venezia

Luca Fiordilino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Fiordilino şuan FC Südtirol takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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