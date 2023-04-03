Luca Heise kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Heise Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Heise adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Heise Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Heise 4 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Heise Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Luca Heise, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Heise'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Heise Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Heise futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2017 yılında Ratingen Jugend

1 Temmuz 2018 yılında Düsseldorf Alt.

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19

Luca Heise Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Heise şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Düsseldorfer CfR Linksrheinisch, FC Büderich, SG Unterrath (-2017), Ratingen 04/19 (2017-2018), Fortuna Düsseldorf (2018-2020), 1.FC Köln (2020-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.