Lucas Abascia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Abascia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Abascia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Abascia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Abascia 10 Aralık 1995 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Nicolás Abascia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Abascia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Lucas Abascia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Abascia'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Abascia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Abascia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Abascia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Abascia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sportivo Las Parejas

26 Şubat 2021 yılında CD Morón

1 Ocak 2023 yılında Ñublense

Lucas Abascia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Abascia şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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