Lucas Bazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Bazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Bazan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Bazan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Bazan 12 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Bazan Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BallSportMarke yapmaktadır. Lucas Bazan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Lucas Bazan'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucas Bazan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Bazan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Bazan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Bazan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Arg. de Merlo

20 Ağu 2020 yılında CADU (Zarate)

Lucas Bazan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Bazan şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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