Lucas Bossio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Bossio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Bossio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Bossio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Bossio 6 Mart 1990 tarihinde Wenceslao Escalante şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Bossio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PANDA SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Lucas Bossio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Bossio'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Bossio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Bossio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Bossio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Bossio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Club Rivadavia de Lincoln

1 Temmuz 2013 yılında CSD San Jorge

1 Temmuz 2014 yılında San Martín (T)

1 Ocak 2016 yılında Chacarita Jrs

18 Ağustos 2017 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2018 yılında Guillermo Brown

2 Temmuz 2019 yılında Almagro

5 Ağustos 2020 yılında Niki Volou

29 Ocak 2022 yılında Carpi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Iraklis Larisas

Lucas Bossio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Bossio şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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