Lucas Britos Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Britos Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Britos Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucas Britos Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucas Britos Santos 29 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucas Britos Santos Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Britos Santos'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Lucas Britos Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucas Britos Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Pyeongtaek C.
1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor
1 Şubat 2023 yılında S. Novi Grad
Lucas Britos Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucas Britos Santos şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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