Lucas Cuevas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Cuevas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Cuevas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Cuevas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Cuevas 9 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Ezequiel Cuevas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Cuevas Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Cuevas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Cuevas'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Cuevas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Cuevas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Cuevas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Cuevas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Huracán II

31 Temmuz 2018 yılında Villa Dálmine

1 Mart 2021 yılında Deportivo Madry

1 Ocak 2022 yılında All Boys

22 Ocak 2023 yılında Thesprotos

Lucas Cuevas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Cuevas şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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