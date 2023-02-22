Lucas Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Garcia 13 Ocak 1988 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Gabriel López García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Garcia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Lucas Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Garcia'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucas Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında CD Guarani

1 Temmuz 2011 yılında Ceahlăul

4 Eylül 2014 yılında FC Honka

1 Ocak 2015 yılında PK-35

5 Ağustos 2016 yılında FC Inter

1 Temmuz 2018 yılında Volos NPS

27 Ağustos 2019 yılında Niki Volou

1 Eylül 2022 yılında Ap. Larisas

26 Ocak 2023 yılında Iraklis Larisas

Lucas Garcia kimdir

Lucas Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Garcia şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Lucas Garcia nereli

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