Lucas Guedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Guedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Guedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Guedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Guedes 30 Mayıs 1996 tarihinde Brasilia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Brezilya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Campello de Magalhães Guedes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Guedes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Guedes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Guedes'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Guedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Guedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Guedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Guedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Wisla Krakow

1 Ağustos 2015 yılında Lech Poznan II

1 Mart 2017 yılında Pevidém

1 Temmuz 2017 yılında Bandeirante-DF

1 Temmuz 2018 yılında Pogon Siedlce

18 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Berço

15 Ekim 2020 yılında AO Episkopi

5 Eylül 2022 yılında PAE Chania

Lucas Guedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Guedes şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Vitoria Guimaraes (bis 2006), Wisła Kraków (2006-2012), Vitoria Guimaraes (2012), FC Porto (2012) EC Cruzeiro Belo Horizonte (2013)

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