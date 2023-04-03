Lucas Hogsberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Hogsberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Hogsberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucas Hogsberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucas Hogsberg 23 Haziran 2006 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Høgsberg şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucas Hogsberg Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Lucas Hogsberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Hogsberg'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Lucas Hogsberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucas Hogsberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaell. U19
Lucas Hogsberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucas Hogsberg şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Lucas Hogsberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Danimarka U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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