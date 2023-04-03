Lucas Meuli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Meuli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lucas Meuli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Meuli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.