Lucas Meuli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Meuli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Meuli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucas Meuli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucas Meuli 30 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucas Meuli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Unión II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión II takımına - tarihinde katılmıştır. Lucas Meuli'nin Club Atlético Unión II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lucas Meuli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucas Meuli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucas Meuli şuan Club Atlético Unión II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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