Lucas Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Perez 10 Eylül 1988 tarihinde A Coruña şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Pérez Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Perez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 7DS yapmaktadır. Lucas Perez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucas Perez'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucas Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LP10oficial

http://www.instagram.com/10lp/

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http://www.facebook.com/LucasPerezOficial?ref_type=bookmark

Lucas Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Atl. Madrid C

1 Temmuz 2009 yılında Rayo B

1 Kasım 2010 yılında Rayo Vallecano

1 Ocak 2011 yılında Karpaty

28 Şubat 2013 yılında Dinamo Kiev

31 Mayıs 2013 yılında Karpaty

5 Temmuz 2013 yılında PAOK

18 Temmuz 2014 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2015 yılında PAOK

12 Ağustos 2015 yılında Dep. La Coruña

30 Ağustos 2016 yılında Arsenal

31 Ağustos 2017 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2018 yılında Arsenal

9 Ağustos 2018 yılında West Ham

1 Temmuz 2019 yılında Alavés

31 Ağustos 2021 yılında Elche CF

31 Ocak 2022 yılında Cádiz CF

1 Ocak 2023 yılında Dep. La Coruña

Lucas Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Perez şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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