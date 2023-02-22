Lucas Valente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Valente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Valente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Valente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Valente 1 Ocak 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Giuliano Valente şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Valente Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Valente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucas Valente'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Valente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Valente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Valente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Valente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Huracán II

29 Temmuz 2021 yılında Thesprotos

Lucas Valente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Valente şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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