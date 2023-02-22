Lucky Vandi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucky Vandi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucky Vandi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucky Vandi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucky Vandi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucky Vandi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Lucky Vandi'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lucky Vandi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucky Vandi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucky Vandi şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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