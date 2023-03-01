Ludwig Francillette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludwig Francillette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ludwig Francillette adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ludwig Francillette Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ludwig Francillette 1 Mayıs 1999 tarihinde Basse-Terre şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fransa,Guadeloupe uyrukludur.Gerçek adı da Ludwig Georges Francillette şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ludwig Francillette Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ludwig Francillette, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ludwig Francillette'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ludwig Francillette Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ludwig Francillette futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ağustos 2019 yılında Newcastle U23
5 Ağustos 2021 yılında Crawley Town
Ludwig Francillette Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ludwig Francillette şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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