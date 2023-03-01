Ludwig Francillette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ludwig Francillette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ludwig Francillette kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ludwig Francillette ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.