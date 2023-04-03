Luis Asue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Asue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Asue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Asue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Asue 9 Temmuz 2001 tarihinde Malabo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ekvator Ginesi,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Miguel Nlavo Asué şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Asue Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TALENT LYFE yapmaktadır. Luis Asue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Asue'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Asue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Asue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Asue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Asue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Braga U19

1 Temmuz 2020 yılında Braga U23

1 Temmuz 2022 yılında Braga B

Luis Asue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Asue şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Luis Asue Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvator Ginesi takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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