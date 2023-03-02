Luis Chacon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Chacon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Chacon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Chacon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Chacon 30 Mayıs 2000 tarihinde Pontedeume şehrinde doğmuştur. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Rodríguez Chacón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Chacon Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Chacon'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Chacon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Chacon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Chacon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Chacon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ferrol U19

1 Temmuz 2019 yılında Racing Ferrol

1 Ağustos 2019 yılında Somozas

30 Haziran 2021 yılında Racing Ferrol

Luis Chacon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Chacon şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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