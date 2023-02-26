Luis Cordova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Cordova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Cordova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Cordova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Cordova 17 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Luis Mario Córdova Mina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Cordova Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RCF FOOTBALL GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Cordova'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Cordova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Cordova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Cordova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Cordova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında LDU Quito B

1 Ocak 2022 yılında LDU Quito U20

15 Temmuz 2022 yılında Dep. Cuenca

Luis Cordova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Cordova şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Luis Cordova Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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