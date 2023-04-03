Luis Cortijo Lange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Cortijo Lange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Cortijo Lange adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luis Cortijo Lange Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luis Cortijo Lange 5 Şubat 2005 tarihinde Wiesbaden şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Miguel Cortijo-Lange şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luis Cortijo Lange Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASBW Sport Marketing yapmaktadır. Luis Cortijo Lange, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Cortijo Lange'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Luis Cortijo Lange Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/luis.crt18/
Luis Cortijo Lange Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luis Cortijo Lange futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Frankfurt Alt.
1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U17
1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19
Luis Cortijo Lange Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luis Cortijo Lange şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TSG Wörsdorf, TV Idstein, SV Wehen Wiesbaden (-2018), Eintracht Frankfurt (2018-2021), 1.FC Köln (2021-)
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