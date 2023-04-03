Luis Cortijo Lange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Cortijo Lange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luis Cortijo Lange kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Cortijo Lange ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.