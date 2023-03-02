Luis Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luis Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.