Luis Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luis Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luis Fernandez 28 Eylül 2001 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Luis Theo Fernandez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luis Fernandez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PowerHause SG yapmaktadır. Luis Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Fernandez'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luis Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
Luis Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luis Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ağustos 2019 yılında Stevenage
9 Ekim 2020 yılında Oxford City
9 Aralık 2020 yılında Stevenage
21 Ocak 2021 yılında Oxford City
28 Şubat 2021 yılında Stevenage
12 Temmuz 2021 yılında King's Lynn
31 Mayıs 2022 yılında Stevenage
1 Temmuz 2022 yılında Hampton & Rich.
Luis Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luis Fernandez şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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