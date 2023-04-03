Luis Hesse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Hesse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Hesse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Hesse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Hesse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Hesse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Hesse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Hesse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Hesse 23 Nisan 2002 tarihinde Welschneudorf şehrinde doğmuştur.  Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Hesse Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Luis Hesse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Hesse'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Hesseboyu ve yaşı kaç

Luis Hesse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Hesse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Hesse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Hesse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SF Eisbachtal

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Luis Hesse kimdir

Luis Hesse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Hesse şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sportfreunde Eisbachtal (-2021)

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Luis Hesse nereli

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