Luis Navea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Navea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Navea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Navea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Navea 11 Mayıs 2003 tarihinde Ica şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Peru uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luis Javier Navea Tolmos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Navea Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Navea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Navea'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 28 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Luis Navea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/navea_tolmos/

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http://www.facebook.com/luisjavier.naveatolmos.7

Luis Navea Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luis Navea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Navea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Navea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Alianza Lima II

1 Ocak 2021 yılında Alianza Lima

9 Temmuz 2022 yılında Novorizontino

28 Şubat 2023 yılında Alianza Lima

Luis Navea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Navea şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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