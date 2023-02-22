Luis Palma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Palma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Palma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Palma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Palma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Palma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Palma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Palma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Palma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Palma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Palma 17 Ocak 2000 tarihinde La Ceiba şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Luis Enrique Palma Oseguera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Palma Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP RADICAL SPORTS LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luis Palma'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Luis Palma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Palma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Palma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Palma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında CDS Vida

12 Şubat 2019 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2019 yılında CDS Vida

19 Ocak 2022 yılında Aris Selanik

Luis Palma kimdir

Luis Palma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Palma şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Luis Palma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Honduras takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Honduras Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Palma nereli

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