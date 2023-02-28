Luis Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Robles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Robles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Robles 19 Kasım 2000 tarihinde Santiago şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Luis Felipe Robles Méndez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Robles Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Luis Robles, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Robles'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Robles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Robles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luis Robles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Robles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında La Calera

10 Haziran 2022 yılında San Luis

31 Aralık 2022 yılında La Calera

Luis Robles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Robles şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.