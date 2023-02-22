Luiz Domingues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Domingues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luiz Domingues kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luiz Domingues ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luiz Domingues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Domingues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luiz Domingues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Domingues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Domingues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Domingues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Domingues 28 Eylül 1988 tarihinde Santo Antônio do Grama şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Gustavo Domingues şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Domingues Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEFT Sports yapmaktadır. Luiz Domingues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 5 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Luiz Domingues'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luiz Domingues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luiz Domingues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Luiz Domingues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Domingues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında União Rond.

1 Temmuz 2012 yılında Cacerense

1 Ocak 2013 yılında Vilhena-RO

1 Temmuz 2013 yılında Grêmio Sorriso

1 Ocak 2014 yılında Penapolense-SP

1 Temmuz 2015 yılında Botafogo-SP

1 Eylül 2015 yılında Penapolense-SP

1 Eylül 2015 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2015 yılında Penapolense-SP

11 Ocak 2016 yılında Novorizontino

28 Nisan 2016 yılında Penapolense-SP

12 Mayıs 2016 yılında Paysandu SC

31 Aralık 2016 yılında Penapolense-SP

1 Ocak 2017 yılında Juventude

27 Kasım 2017 yılında São Caetano

7 Temmuz 2018 yılında Panionios

5 Eylül 2020 yılında Apollon Smyrnis

Luiz Domingues kimdir

Luiz Domingues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Domingues şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oeste Futebol Clube (SP)

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Luiz Domingues nereli

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