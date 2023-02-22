Luka Bulatovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Bulatovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Bulatovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Bulatovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Bulatovi 16 Aralık 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Bulatovi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Bulatovi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Bulatovi'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Bulatovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Bulatovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Bulatovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Bulatovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Amvrak. Loutrou

1 Ocak 2022 yılında AE Lefkimmis

23 Ağustos 2022 yılında Makedonikos

Luka Bulatovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Bulatovi şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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