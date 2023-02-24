Luka Damjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Damjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Damjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Damjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Damjanovic 10 Eylül 2003 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Damjanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Damjanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Luka Damjanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Damjanovic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Damjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Damjanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Damjanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Damjanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Banja Luka U17

1 Temmuz 2020 yılında Banja Luka U19

2 Ağustos 2022 yılında FK Krupa

Luka Damjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Damjanovic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Damjanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 1 numaralı formasıyla 28 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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