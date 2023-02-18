Luka Dubrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Dubrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Dubrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Dubrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Dubrovic 28 Ocak 2001 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Dubrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Dubrovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Dubrovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Dubrovic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Dubrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Dubrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Dubrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Dubrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek U19

19 Ağu 2019 yılında NK Vukovar 1991

12 Şubat 2020 yılında NK Osijek U19

13 Şubat 2020 yılında NK Nasice

30 Haziran 2020 yılında NK Osijek U19

27 Temmuz 2020 yılında NK Vihor (J)

15 Şubat 2021 yılında NK Osijek II

16 Şubat 2021 yılında NK Vihor (J)

27 Temmuz 2021 yılında NK Vukovar 1991

Luka Dubrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Dubrovic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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