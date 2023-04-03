Luka Jurak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jurak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luka Jurak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Jurak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.