Luka Jurak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jurak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Jurak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Jurak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Jurak 21 Temmuz 2005 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Jurak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Jurak'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Luka Jurak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Jurak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ağustos 2016 yılında Lokomotiva Jgd
13 Ağustos 2019 yılında I. Zapresic Jgd
11 Ağustos 2020 yılında NK Rudes U17
20 Ocak 2022 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19
Luka Jurak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Jurak şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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