Luka Kikabidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kikabidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kikabidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Kikabidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Kikabidze 21 Ocak 1995 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა კიკაბიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Kikabidze Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Kikabidze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Kikabidze'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Kikabidze Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Lukakikabidze

Luka Kikabidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Kikabidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Kikabidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Kikabidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında SC Bastia

10 Temmuz 2015 yılında CA Bastia

31 Aralık 2015 yılında SC Bastia

10 Ocak 2016 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2020 yılında Chikhura

1 Ocak 2021 yılında FC Gagra

1 Şubat 2022 yılında Merani Martvili

1 Temmuz 2022 yılında FC Merani

Luka Kikabidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Kikabidze şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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