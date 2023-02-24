Luka Kukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Kukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Kukic 16 Mayıs 1996 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Kukić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Kukic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luka Kukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Kukic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Kukic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukakukic13/

http://www.facebook.com/luka.kukic

Luka Kukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Kukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Kukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Kukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2011 yılında Imotski U19

1 Temmuz 2012 yılında NK Imotski

2 Ağustos 2013 yılında RNK Split U19

7 Ocak 2015 yılında RNK Split

5 Şubat 2016 yılında NK Imotski

30 Haziran 2016 yılında RNK Split

4 Ağustos 2017 yılında NK Osijek II

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce

15 Eylül 2020 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2021 yılında Zrinjski Mostar

26 Ocak 2022 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2022 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2022 yılında HSK Posusje

Luka Kukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Kukic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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