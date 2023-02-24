Luka Leon Kovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Leon Kovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Leon Kovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Leon Kovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Leon Kovac 5 Eylül 2003 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Leon Kovač şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Leon Kovac Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Leon Kovac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Leon Kovac'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Leon Kovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Leon Kovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Leon Kovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Leon Kovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Inter Z. U19

9 Ağustos 2022 yılında HNK Tomislav T.

Luka Leon Kovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Leon Kovac şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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