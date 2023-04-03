Luka Loncar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Loncar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Loncar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Loncar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Loncar 10 Kasım 2005 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Lončar şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Loncar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Luka Loncar, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Loncar'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Loncar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Loncar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Ağustos 2019 yılında Lokomotiva Jgd
1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiva U17
1 Temmuz 2022 yılında Lokomotiva U19
Luka Loncar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Loncar şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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