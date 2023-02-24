Luka Lucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Lucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Lucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Lucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Lucic 2 Ocak 1995 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Lučić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Lucic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Lucic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Lucic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Lucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Lucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Lucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Lucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2012 yılında Hajduk U19

26 Mayıs 2013 yılında Hajduk Split

14 Temmuz 2014 yılında Hajduk Split II

20 Şubat 2015 yılında Banik Ostrava

19 Temmuz 2016 yılında Zrinjski Mostar

9 Şubat 2018 yılında B. Banja Luka

20 Haziran 2018 yılında Zrinjski Mostar

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

31 Temmuz 2020 yılında HSK Posusje

5 Şubat 2021 yılında FK Tuzla City

1 Temmuz 2021 yılında HSK Posusje

Luka Lucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Lucic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Lucic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Hajduk Split

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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