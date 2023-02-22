Luka Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Markovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Markovic 19 Şubat 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Марковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Markovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Markovic'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Čukarički U19

9 Mart 2018 yılında Crotone

17 Ağustos 2018 yılında Juventus U19

30 Haziran 2019 yılında Crotone

2 Eylül 2019 yılında Torino U19

30 Haziran 2020 yılında Crotone

14 Eylül 2020 yılında Kızılyıldız

22 Eylül 2020 yılında Novi Pazar

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız

19 Ocak 2021 yılında Macva

30 Haziran 2021 yılında Kızılyıldız

1 Ağustos 2021 yılında Graficar

16 Eylül 2021 yılında Kızılyıldız

17 Eylül 2021 yılında Backa

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız

1 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2022 yılında NK Aluminij

25 Ocak 2023 yılında PASA Irodotos

Luka Markovic kimdir

Luka Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Markovic şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roter Stern Belgrad, FK Cukaricki

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luka Markovic nereli

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