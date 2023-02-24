Luka Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Markovic 28 Temmuz 2001 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Marković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Markovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lautus Football yapmaktadır. Luka Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Markovic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U19

9 Ağustos 2019 yılında NK Rudes U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Rudes

2 Ağustos 2022 yılında Croat. Zmijavci

10 Şubat 2023 yılında HSK Posusje

Luka Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Markovic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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