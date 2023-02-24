Luka Merdovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Merdovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Merdovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Merdovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Merdovic 6 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Luka Merdović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Merdovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Merdovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Merdovic'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Merdovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Merdovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Merdovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Merdovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2019 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2022 yılında Foresta Suceava

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2022 yılında J. Bihac

Luka Merdovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Merdovic şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.