Luka Nedovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Nedovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Nedovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Nedovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Nedovic 14 Aralık 2005 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Nedovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Nedovic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Nedovic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Nedovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Nedovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2018 yılında Zemun Altyapı
1 Temmuz 2019 yılında Zemun U15
1 Temmuz 2020 yılında Zemun U16
1 Temmuz 2021 yılında Zemun U17
26 Temmuz 2022 yılında Vozdovac U19
Luka Nedovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Nedovic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Rad
Red Star Belgrade
FK Zemun
FK Voždovac
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