Luka Sekulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Sekulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Sekulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Sekulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Sekulic 25 Mayıs 2003 tarihinde Vršac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Sekulic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Sekulic'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Sekulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Sekulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Temmuz 2020 yılında Jedinstvo (V)
4 Ağustos 2021 yılında Vrsac U19
Luka Sekulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Sekulic şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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