Luka Smolovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Smolovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Smolovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Smolovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Smolovic 26 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Smolovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Smolovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Smolovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Smolovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında OFK Titograd
9 Ağustos 2022 yılında Otrant-Olympic
Luka Smolovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Smolovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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