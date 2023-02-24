Luka Sofranac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Sofranac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Sofranac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Sofranac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Sofranac 11 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Лука Шофранац şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Sofranac Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Luka Sofranac'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Sofranac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Sofranac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Temmuz 2017 yılında FK Ibar
1 Şubat 2018 yılında OSK Igalo
1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz
29 Temmuz 2019 yılında FK Pljevlja
11 Ocak 2020 yılında FK Polet Stars
1 Ağustos 2020 yılında OFK Niksic
Luka Sofranac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Sofranac şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.