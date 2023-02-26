Luka Tolordava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Tolordava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Tolordava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Tolordava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Tolordava 4 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა თოლორდავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Tolordava Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Tolordava'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Tolordava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Tolordava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Tolordava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Tolordava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Merani

Luka Tolordava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Tolordava şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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