Luka Vujicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Vujicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Vujicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Vujicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Vujicic 12 Mayıs 2003 tarihinde Ottawa şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Vujicic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Vujicic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Luka Vujicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Vujicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz
31 Ocak 2023 yılında FK Omarska
Luka Vujicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Vujicic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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