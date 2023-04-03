Luka Vuskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Vuskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luka Vuskovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Vuskovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.