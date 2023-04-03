Luka Vuskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Vuskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Vuskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Vuskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Vuskovic 24 Şubat 2007 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Vušković şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Vuskovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Vuskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Hajduk Split U19 futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Vuskovic'nin HNK Hajduk Split U19 ile sözleşmesi 18 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.
Luka Vuskovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/lukavuskovic
Luka Vuskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Vuskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Hajduk U17
1 Temmuz 2022 yılında Hajduk U19
Luka Vuskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Vuskovic şuan HNK Hajduk Split U19 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Luka Vuskovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hırvatistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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