Lukas Browning Lagerfeldt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Browning Lagerfeldt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Browning Lagerfeldt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Browning Lagerfeldt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Browning Lagerfeldt 6 Ocak 1999 tarihinde Drogheda, Louth şehrinde doğmuştur. İsveç,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Lukas Edward Browning Lagerfeldt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Browning Lagerfeldt Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Lukas Browning Lagerfeldt, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lukas Browning Lagerfeldt'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Browning Lagerfeldt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Browning Lagerfeldt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Browning Lagerfeldt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Browning Lagerfeldt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında IF Bromma U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Twente U21

1 Ocak 2020 yılında Örgryte

21 Mart 2022 yılında Dalkurd

1 Ocak 2023 yılında Sligo Rovers

Lukas Browning Lagerfeldt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Browning Lagerfeldt şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lukas Browning Lagerfeldt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (2014-6/2017)

İsveç U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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