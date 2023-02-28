Lukas Duriska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Duriska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Duriska kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Duriska ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lukas Duriska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Duriska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lukas Duriska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Duriska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Duriska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Duriska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Duriska 16 Ağustos 1992 tarihinde Trencin şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Ďuriška şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Duriska Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go2Score sport agency yapmaktadır. Lukas Duriska, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lukas Duriska'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Duriska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Duriska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Lukas Duriska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Duriska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında AGOVV

30 Haziran 2012 yılında AS Trencin

18 Ağustos 2013 yılında Mosta FC

1 Ocak 2014 yılında AS Trencin

1 Temmuz 2014 yılında Frydek-Mistek

1 Temmuz 2016 yılında Rakow

22 Ağustos 2018 yılında Ruch Chorzow

30 Haziran 2019 yılında Rakow

1 Temmuz 2019 yılında Olimpia Grudz.

1 Ağustos 2020 yılında Z. Sosnowiec

1 Temmuz 2022 yılında AS Trencin

Lukas Duriska kimdir

Lukas Duriska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Duriska şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

OŠK Soblahov, FK AS Trenčín

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Lukas Duriska nereli

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