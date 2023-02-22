Lukas Fila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Fila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Fila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Fila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Fila 7 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Fila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Fila Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Lukas Fila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Fila'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lukas Fila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Fila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Fila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Fila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Jihlava U19

1 Temmuz 2021 yılında Jihlava

Lukas Fila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Fila şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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