Lukas Galus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Galus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lukas Galus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lukas Galus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.