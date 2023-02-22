Lukas Galus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Galus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Galus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lukas Galus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lukas Galus 20 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Galus şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lukas Galus Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Galus'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lukas Galus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lukas Galus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Olomouc U17
1 Temmuz 2019 yılında Olomouc U19
1 Temmuz 2021 yılında Olomouc B
29 Temmuz 2021 yılında Usti nad Orlici
31 Aralık 2021 yılında Olomouc B
16 Mart 2022 yılında FK Kozlovice
30 Haziran 2022 yılında Olomouc B
Lukas Galus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lukas Galus şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?1. Valašský FC (2008 - 2013)
FC Rožnov pod Radhoštěm (2013 - 2016)
SK Sigma Olomouc (2016 - 2021)
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