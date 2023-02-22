Lukas Hasalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Hasalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Hasalik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Hasalik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Hasalik 20 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Hasalík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Hasalik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lukas Hasalik'nin FK Trinec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Hasalik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Hasalik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Hasalik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Hasalik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sl. Liberec B

7 Temmuz 2021 yılında Fotbal Trinec

30 Haziran 2023 yılında Sl. Liberec B

Lukas Hasalik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Hasalik şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Sokol Hostašovice (2007 - 2010)FK Nový Jičín (2010 - 2015)MFK Frýdek-Místek (2015 - 2018)FC Slovan Liberec (2018 - 2020)

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