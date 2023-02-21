Lukas Havel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Havel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Havel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Havel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Havel 6 Haziran 1996 tarihinde České Budějovice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Lukáš Havel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Havel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Lukas Havel'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lukas Havel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lukas Havel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Havel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Havel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında C. Budejovice

29 Temmuz 2015 yılında FC Pisek

31 Aralık 2015 yılında C. Budejovice

12 Ağustos 2016 yılında TJM Roudne

31 Aralık 2016 yılında C. Budejovice

Lukas Havel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Havel şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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